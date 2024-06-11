ETRO エトロ スーツ セットアップ ネイビー ストライプ 2XL ...

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ETROエトロスーツセットアップストライプネイビー2XLサイズ54裏地シルク100%ペイズリー柄○サイズ肩幅 約51cm袖丈 約65cm身幅 約56cm着丈約80cmパンツウエスト 約96cm総丈 約100cm股上 約30cm股下 約70cmわたり 約31cm裾幅 約22cm平置き実寸。素人採寸ですので若干の誤差はご容赦ください。○状態特に目立ったキズ、汚れ、破れ等なく比較的綺麗な状態です。○カラーネイビーレッドブルー