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ETRO エトロ スーツ セットアップ ネイビー ストライプ 2XL
商品番号 O58971731639
商品名

ETRO エトロ スーツ セットアップ ネイビー ストライプ 2XL
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ETROエトロスーツセットアップストライプネイビー2XLサイズ54裏地シルク100%ペイズリー柄○サイズ肩幅　約51cm袖丈　約65cm身幅　約56cm着丈約80cmパンツウエスト　約96cm総丈　　　約100cm股上　　　約30cm股下　　　約70cmわたり　　約31cm裾幅　　　約22cm平置き実寸。素人採寸ですので若干の誤差はご容赦ください。○状態特に目立ったキズ、汚れ、破れ等なく比較的綺麗な状態です。○カラーネイビーレッドブルー
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