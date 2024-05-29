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【希少！】ポロバイラルフローレン ジャケット 刺繍 プリントロゴ スイングトップ
商品番号 Y57468572070
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【希少！】ポロバイラルフローレン ジャケット 刺繍 プリントロゴ スイングトップ
ブランド名 ポロバイラルフローレン
特別価格 税込 11,954 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロラルフローレンブルゾンジャンパーリバーシブルオールドrrlポロラルフローレンホース馬ウマヴィンテージゴルフリバーシブルで気分によってデザインを変えれます。胸元には高級感のある刺繍裏面には大きなプリントが施されており、インパクトがあります。右腕には牛革レザーワッペンがついています。サイズL肩幅47身幅55袖丈64着丈66ゆき丈89カラー···ブラックグリーンチェックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし商品の状態に見落としがある事があります。中古品になりますので、ご理解のある方のみ購入お願いします。採寸に関してですが、誤差が生じる事があります。ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement424399.html
http://narcologia.ru/goods/choice414385.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming176692.html

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