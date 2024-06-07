JILSANDER／ジルサンダー／JSMR833054 MRS84001 リング

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2023年の4月にブランド古着屋で購入しました。着用する機会があまりなかったため出品いたします。【購入価格】57200円【サイズ】Sサイズ（18号相当）/リング幅：0.5~1.4【素材】シルバー925【付属品】箱、収納袋、タグ【商品説明】滑らかな曲線が美しい925スターリングシルバーリングになります。高級感ある作りは特別な日の贈り物としてもオススメです。----------------------------------------------------エルメストムウッドエツシブランイリスオールブルースヒアーズジャムホームメイドラバードットスキャットソワリーキャリアリングジュエッテリトルビッグインムードフィリップオーディベールテンアンノウンヨンドシーショロジュエリーヤーカニールアンテストラグルバーナーオブライフメゾンスペシャルタケオキクチジエダリノーハレリドムアドラーレイジブルー