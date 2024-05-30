美品　Anniversaire PREMIER　カシミア×シルク　トレンチコート

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AnniversairePREMIER 【ANNIVERSAIRE】メイドインジャパンの最高峰をめざして。各国が誇る最高品質の天然素材と技術遺産ともいうべき優れた熟練者の技があいまって、着る人を束縛しない、極上の着心地を実現。細部までこだわり尽くした、AOKIの最高級ライン。アオキで新品で購入後、真冬の度に出勤の行き帰りに2月のみの寒い日に着る程度で（年2.3回）したが、暖冬で全く着る機会がないので、どなたかにお譲りします。全国限定店舗商品で全国で4着位の希少モデル。通常店舗にはなく、都心店舗の中でも大柄店舗限定の商品です。冬は暖かくとにかく軽い、また光沢があり独特の質感です☆教場でも木村拓哉さんがWのコートを着用されてました☆注目になるに間違いなし☆【商品】定価129000円+税 （コートのみ）MadeinJapanW6×3センターベントカシミア×シルクサイズ （S）袖丈61㌢着丈78センチ肩幅44センチ胴囲46センチ（平置きサイズ）内ポケット左右に１つづづ。かなり細目の作りになってます。目立ち汚れ傷もなく、綺麗です。配送はたたんでの配送となるため折ジワはご了承ください。詳細は画像を見てご判断下さいませ。商品の状態判断は個人差がありますので、あくまでもご理解ある方のみご購入をお願い致します。※あくまでヴィンテージ品であることをご理解ください。※状態に関しましては、主観の部分もございますので、よく画像をご確認ください。ご注意:神経質な方はご遠慮ください。また、ご注文後のご対応は出来かねますので、ご質問等ございましたらご注文前にコメントよりご連絡ください(注文後のキャンセルや返品は受け付けません)。#アニヴェルセル #アオキ #AOKI#ビジネス #通勤 #スーツカンパニー #コート #ビジネスコート #カシミア #冠婚葬祭 #礼服カラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...シルク×カシミヤフード...フードなし襟...オープンカラー季節感...秋,冬