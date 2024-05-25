希少 新品 adidas EQT SUPPORT スニーカー ソックスフィット

ADIDASEQTSUPPORTADVWINTERSOCKSFITアディダスエキップメントサポートシューズ'90年代に触発されたランニングシューズ。冬季の機能を備えた比類のないデザイン。通気性のあるニットアッパー裏地と防水膜。耐久性と保護のためのTPU溶接つま先オーバーレイ。快適なテキスタイルライニングで通気性が良く、快適な装着感。ポリウレタンディップレースチップ付き反射レース。ソックスのような構造でぴったりフィット。OrthoLiteソックライナーで一日中快適。EVAミッドソールで軽量クッションとサポートを実現。レザーヒールオーバーレイ。ヒールストラップとソックライナーにHiamoviのロゴ入り。ラバーアウトソールで長持ちし、耐久性のある着用感。カラー：グレーサイズ：29.0cmアウトソール：縦31.0cm横11.0cm新品タグ付き商品ですあまり出回らない貴重なデザインです新品購入後大切に保管しておりましたあくまで個人保管品となります箱に保管による多少のダメージございます状態等掲載写真にて必ずご確認くださいタグ付きですのでプレゼント、ギフトにもご利用いただけます



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