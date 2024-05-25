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ネイティブインディアンスターリングシルバー 925 ホピ族ココペリ　17号　ズ5
商品番号 H44886097233
商品名

ネイティブインディアンスターリングシルバー 925 ホピ族ココペリ　17号　ズ5
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 6,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧頂きありがとうございます。即購入OK!商品番号232SJA-3-Aズッキ5素材　シルバー925サイズ17号#獅子丸ココペリ#獅子丸17号#獅子丸オーバル#獅子丸重い印台G笛を吹くことで豊作・子宝・幸運などをもたらす。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。ご安心ください。シルバー925ココペリ　ホピ　カチナ　スターリングシルバー　silver925sterling
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