ナイキ エア マグマ スウェード ブラック 26.0cm NIKE MAGMA

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商品詳細
NIKE(ナイキ)AIRMAGMAND(エアマグマ)2009年製です。表記サイズEUR41UK7US826cmです。カラーブラック「NIKE(ナイキ)」の歴史において「ACG(オールコンディショニングギア)ライン」ができる以前のアウトドアシューズ開発の黎明期にリリースされた「MAGMA(マグマ)」ナイキの誇る名作モデルとして現在もビンテージモデル、リイシューモデル共に高い人気。すでに生産終了のレアなモデルで、ベーシックなローテクモデルです。状態中古で使用感や小汚れ等はあります。使用に伴う大きなダメージなどもなくソールの減りも8/10程度です。あくまで中古なので神経質な方はご遠慮下さい。
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http://narcologia.ru/goods/plaque101407.html
http://narcologia.ru/goods/seamless675529.html
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ナイキ・エア マグマ（Nike Air Magma） | スニーカー見学
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