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ナイキ エア マグマ スウェード ブラック 26.0cm NIKE MAGMA
商品番号 Q65209196321
商品名

ナイキ エア マグマ スウェード ブラック 26.0cm NIKE MAGMA
ブランド名 ナイキエィシージー
特別価格 税込 2,145 円
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商品詳細

NIKE(ナイキ)AIRMAGMAND(エアマグマ)2009年製です。表記サイズEUR41UK7US826cmです。カラーブラック「NIKE(ナイキ)」の歴史において「ACG(オールコンディショニングギア)ライン」ができる以前のアウトドアシューズ開発の黎明期にリリースされた「MAGMA(マグマ)」ナイキの誇る名作モデルとして現在もビンテージモデル、リイシューモデル共に高い人気。すでに生産終了のレアなモデルで、ベーシックなローテクモデルです。状態中古で使用感や小汚れ等はあります。使用に伴う大きなダメージなどもなくソールの減りも8/10程度です。あくまで中古なので神経質な方はご遠慮下さい。
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