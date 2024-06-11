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US7 メキシカンジュエリーのブラックスクエアリング
商品番号 X68206257768
商品名

US7 メキシカンジュエリーのブラックスクエアリング
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メキシカンジュエリーのシルバースクエアリングになります。無駄な装飾を削ぎ落とした、スクエアリング。TOMWOOD（トムウッド）やMaisonMargiela（マルジェラ）などが得意とする、普遍的なシンプルデザインです！シンプルで飽きないデザイン性はトムウッドや色々なブランドからリプロダクトしています。ただ、ブランドはデザイン同じでも値段がとても高いです！そこで、値段を安く提供出来る様にジュエリーの名産地からおみあげとして買ってきています！耐水性も高い為、お風呂等、水を気にせずご使用頂けます。■サイズ「us7」細かいサイズは写真5枚目をご覧下さい。サイズ違いを出品している場合がございます。お間違えない様に落札よろしくお願いします。サイズが合えばメンズ、レディース共に使用して頂けるデザインです。■カラー「silver」服の色を選ばない、シンプルなsilver。■素材「silverstainless」錆びない特殊な合金です。ROLEX（ロレックス)やOMEGA(オメガ)等のラグジュアリーウォッチに使用されています。耐久性の高い高級素材です。
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