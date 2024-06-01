sacai × PENDLETON コラボ シャツジャケット　レアアイテム

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商品詳細
sacaiとPENDLETONのコラボレーションモデルのArchivePrintMixJacketです。21SSシーズンを象徴するモチーフのデザイン。シャツ感覚で、インナーとしてもアウターとしても羽織れるショートジャケット。どのサイトでも、あまりないレアアイテムです。新品タグ付き定価：定価75900円マルチカラーサイズ1肩幅46cm身幅56cm着丈66cm袖丈63cm素材···コットンあくまで人の手に渡った物です。神経質な方はお断り致します。ご不明な点は御気軽にご質問ください^_^
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