【定価53,400円】Marine Serre バケットハット

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マリーンセルのレザーバケットハットです。海外正規品取扱店にて購入したものの、今後着用しないため出品致します。サイズ:M/Lツバ:6cm円周:54cm表地:ナッパーレザー100%サイズ的には男女問わず着用頂けると思います。作りは浅めです。畳んでの発送となりますので、ご了承下さい。参考定価:53,400円■中古・ＵＳＥＤ品での出品物について中古・ＵＳＥＤ品にご理解のある方のみご購入をお願い致します。程度や感覚には個人差が有ると思われますが、不安を感じる場合にはご購入をお控え下さい。シミや汚れ、においなどはあらかじめ十分にチェックしておりますが、見落としがある場合がございます。クレームや返品はお請けいたしておりませんので、商品説明を十分にお読みいただいた上で、ご購入ください。他にも、#rickowens#offwhite#heronpreston#alyx#adererror#acoldwall#ambush#wackomaria#rickowens#balenciaga#yeezy#monclerなどのレア物を出品しております。