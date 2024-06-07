Carhartt \

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【値下げ不可】※大変申し訳ございませんが値下げ不可となります。値下げコメントにも、返信できかねます。○素材cotton100%○サイズXL着丈65cm身幅67cm肩幅55cm袖丈63cm採寸は全て平置き採寸になります。・寸法の値は、計測方法により個人差が生じますので多少の誤差はご了承下さい。（おおよその値とお考え下さい）○状態・裾にダメージあり・バック首元にシミあり◯詳細カーハートの中でも人気且つ高騰しているデトロイトジャケット。今気分な短丈シルエット。著名人も着用している事から今お探しの方が多いです。素材···コットンカラー···ブラウンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし