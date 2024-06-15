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RVCA VA Univ Strapback Hat Cap Navy キャップ
商品番号 P22565042177
商品名

RVCA VA Univ Strapback Hat Cap Navy キャップ
ブランド名 ルーカ
特別価格 税込 1,568 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　フリーf7405値下げ交渉、サイズ感、画像の追加etcなどの質問にはお答え出来かねますのでご了承ください。注意事項など記載しておりますので必ず購入前にプロフィールをご確認ください。長期休暇の場合は、プロフィールに記載します。ご連絡や発送はなるべく早く対応するつもりですが個人で出品していますので急用や急な出張で遅れる場合がありますのでご了承ください。土・日・祝、年末・年始、ご連絡の対応、発送ができない為、商品の到着が遅れますので予めご了承ください。発送方法は定形外郵便orゆうパケットとなります。定形外郵便は追跡番号はございません。日時指定はできません。こちらの都合により変更させて頂く場合がございます。発送方法についてご理解の上ご購入ください。
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