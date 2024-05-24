【Carhartt】コーデュロイ襟 ダック地 デトロイトジャケット A-1311

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ご覧いただきありがとうございます！即購入大歓迎です！！フォロワー様限定のお値引きもしておりますので、是非ご検討くださいませ！○カラー：ベージュ○ブランド：Carhartt/カーハート○状態：一部傷、汚れあり（写真参照）○実寸：着丈64身幅61肩幅49袖丈60【商品説明】カーハートのダック地デトロイトジャケットです。厚手のダック生地でしっかりとした生地感です。野村訓市やジョニーデップが着用したことでも有名アイテムです。裏地はブランケットで防寒性も高く暖かく着ていただけます。ワークブランドならではの加工では再現できないリアルなのエイジングを楽しんでいただける1枚です。写真や文章では伝えきれない古着、ビンテージ特有の特有の使用感や経年変化等もございますが、リアルな表情として捉えて頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇フォロワー様お値引きフォロー割り引きご希望の際は、ご購入前にコメント欄から購入前に、コメントをお願いいたします(^-^)◆2000円未満→200円引き◆2000円〜4999円→300円引き◆5000円〜9999円→500円引き◆10000円以上→700円引きさらにまとめ買いによるお値引きもいたしますので、是非ご相談くださいませm(__)m◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇