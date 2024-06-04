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TADY\u0026KING タディ\u0026キング　全銀中イーグル　イーグルフックチェーンセット
商品番号 A46733053424
商品名

TADY\u0026KING タディ\u0026キング　全銀中イーグル　イーグルフックチェーンセット
ブランド名 タディーアンドキング
特別価格 税込 23,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　：TADY＆KING■色・素材　：シルバー■サイズ　　：縦：約30mm横：約70mm■状態　　　：説明に記載■付属品　　：ギャランティカード■商品説明　：TADY＆KINGの全銀中イーグル細角チェーン、イーグルフックホイールセットです、主観ですが目立ったダメージもなく綺麗な美品かと思いますが画像判断で余りにも神経質な方はご遠慮ください。イーグルフックからホイールまで全長約45センチ値下げはしませんので早い者勝ちで是非ご検討ください！他でも出品しておりますので売れた場合はご了承ください。
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