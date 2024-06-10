テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団 特装版 スペシャルステラセット

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商品詳細
テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団特装版Switch版スペシャルステラセット定価:￥15180《セット内容》❁スペシャルステラセットステラワースオリジナル特典・店舗特典ドラマCD「麗しき騎士団と魅惑の香り」・録りおろしボイスCD・スペシャル特典小冊子・描きおろしちびキャラ缶バッジ6個セット・描きおろしちびキャラアクリルスタンドキーチェーン6個セット・缶バッジ3個セット・B3布ポスター・A4クリアファイル❁早期予約特典・【店舗・通販】描きおろし等身イラストブロマイド・【通販限定】描きおろしちびキャラブロマイド・メッセージ入り缶バッジ(ミラン)❁特装版同梱特典「ジェラミー邸くつろぎセット」・ドラマCD「時空騎士団と不思議の書」・サウンドトラックデータCD・特典小冊子「ベネティーアステラの優雅な休暇」少しプレイしましたが、遊ぶ時間が無いため出品します。ドラマCDは開封済みおまけにステラワースフェア特典ブロマイドをお付けします。バラ売り、値下げ❌出品中の乙女ゲーム・ゲームはこちらから↓#小鳥遊_乙女ゲーム#小鳥遊_ゲーム乙女ゲームオトメイトテミラーナ国の強運姫と悲運騎士団ステラワースステラセットステラワースセットSwitchジョセフィアデルトビアスミランキア#ゲーム#アドベンチャー#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch
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