東大寺元館長　清水公照　發祥到福　色紙画　額装　共箱付　縁起物　開運　仏像　仏画

東大寺元館長の清水公照さんの色紙画です。彩りがよく、表情柔らかく華やぎがあります。清水公照さんが開運吉祥をこめた縁起物でございます。風水師さんが玄関に額縁の絵を飾ると運気が良くなると話されていました。額装と共箱付で購入したものです。経年があることをご了承ください。額縁58.5㎝×48.5㎝清水公照作の泥仏「不動明王様」も出品しております。仏様をとてもよく表現されている作品です。#縁起物#開運#仏画#仏像#釈迦#仏陀



東大寺 清水公照 發祥到福 色紙画 額装 共箱付 縁起物 開運 仏像 仏画 ...



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真作 清水公照 肉筆 絵画 書 日本画 額 - 絵画/タペストリ



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