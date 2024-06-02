マイメロディ\u0026クロミOfficial Fan Book

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商品詳細
サンリオおねがいマイメロディマイメロディ\u0026クロミOfficialFanBook2006年に発行された公式ファンブックになります。特別付録は未使用になります。購入してからかなり経っているので、剥がれなどありますが中は綺麗です。画像で確認お願いいたします。廃盤になっており、出品を迷っているので取り下げる場合も御座います。お値引は申し訳ありません。質問等なければそのままご購入頂いて構いません。#るんのサンリオるんのサンリオ
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