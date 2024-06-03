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美雪窯　笹岡基三　木葉天目皿
商品番号 C79250527901
商品名

美雪窯　笹岡基三　木葉天目皿
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用保管品。木箱に若干の経年感あります。皿は無傷、極美品です。口径22,2　高さ3,8センチ天目釉の皿に木葉の細かい葉脈が美しい作品です。飾っても、使っても良いと思います。お探しの方如何でしょうか。
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