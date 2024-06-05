極美品！SONY PS2 SCPH-90000　本体一式

極美品！SONYPS2本体一式ご覧いただきありがとうございます。こちら中古品になります。未使用に近い極美品です。またコンディションはお写真にてご確認・ご判断お願い致します。動作に問題ございません。使用や経年に伴う多少の劣化はご了承下さい。写真のものが全てです。可能な範囲でアルコールにて清掃致しました。丁寧に梱包し発送致します。すり替え・取り込み詐欺防止の為、シリアルナンバーのお写真を載せております事、控えております事、ご了承下さい。シリアル【HJ2037806】管理番号L45856