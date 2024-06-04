Nintendo Switch Joy-Con (L) / (R) グレー

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「NintendoSwitchJoy-Con(L)/(R)グレー」任天堂未対策機定価:￥29980とケース、プロコン、ディスプレイスタンド、ロックマンゼロ\u0026ゼクスダブルヒーローコレクションのセット販売です。バラ売りはしません。2017年購入未対策機らしいです。2年くらい遊んでそっから飛んで2021年の1ヶ月間くらい使用。後はタンスに眠っていました。細かな傷はありますがそこまでダメージ等なくそこそこ綺麗かと思います。箱に記載のある1~9の付属品完備液晶にはフィルター貼ってます。軽くですがクリーニング済み、本体周辺機器の細かな傷ございます。箱のホコリも取ってますが、細かいホコリや経年による小さなシミみたいなものはご容赦ください。動作確認、初期化済み。tvやモニターがないので外部モニターへの接続は分かりませんが、問題なく動いているので多分大丈夫かと。もしtv、モニターへの接続が無理だった場合は返品、返金対応に応じます。気に入らかなった時に上記のことを理由にして返品するということは絶対にやめてください。動作確認済みですが、中古品のためすべての動作保証や、継続した安定動作をお約束するものではありません。店舗のようなサポートや、新品のような保証は出来ませんので、ご了承頂ける方のみのご購入をお願いしております。また、初期化、データの削除をしているものの私の個人情報等が出てきた場合はコソッと消して悪用しないようお願い致します。#任天堂#ゲーム#本体#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch#rta#未対策機#ゲーム実況#ニンテンドースイッチ#ロックマン#ロックマンゼロ#ロックマンゼクス#ロックマンゼクスアドベントニンテンドースイッチ本体ニンテンドースイッチ本体