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【本体未開封】ポケットモンスター ハートゴールド 北米版 ポケウォーカー付属
商品番号 I28238769597
商品名

【本体未開封】ポケットモンスター ハートゴールド 北米版 ポケウォーカー付属
ブランド名 ポケットモンスター
特別価格 税込 15,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケットモンスターハートゴールド北米版の新品本体未開封版です。写真で撮影の通り、外箱のみは開封済みですが、本体はパッケージを開いていない完全新品で、ポケウォーカーも未使用状態のまま付属しています。2011年2月にamazonで購入後、箱にいれたまま保管しておりました(１０枚目写真は当時撮影したamazonの購入画面です)。外箱は角部に傷がありますが、全体的に綺麗な状態と思います。大事に保管してきたものですので、どうぞ宜しくお願いします。#ポケモン#pokemon#海外版#HGSS#heartgold#未使用#未開封
http://narcologia.ru/goods/Taipei693971.html
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