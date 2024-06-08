

M3731●江戸明治和本等＞心学俗語 小林高英 石門心学 M3731●江戸明治和本等＞心学俗語 小林高英 石門心学



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●江戸明治和本●心学俗語小林高英石門心学【判型】半紙本2巻合1冊。縦226粍。【作者】小林高英（高英翁）作・序。長尾竜雲序。可笑斎（勝川春扇）画。【年代等】文化14年4月長尾竜雲序。同年8月自序・刊。［江戸］小林新兵衛（嵩山房）板。【備考】分類「心学」。「心学の教(たより)とも可成(なるべき)一冊」として「昔より伝へ来(きけ)る世の諺の仮令(たとえ)」を集めて解説を施したもの。上巻に「当て砕けよ」「君を思ふは身を思ふ」「人の異見に餅を舂」「濡手に粟」「余所の花は美見る」「人を呪咀ば穴二ッ」「老ては子に従ふ」「瓢簞にて鯰を抑る」など20項、下巻に「大計致より小願せよ」「勝て甲の緒を〆よ」「毒変じて良薬と成」「懇意中にも垣」「挊に追届貧乏なし」「不蒔種は生ぬ」「人参用ひて後難儀」「猿猴が月」など17項および「或寺に雲水の僧行て」と題した教訓文（著者が「心学の大意にして悟りの俗語」とする一文）を収める。俚諺は大字（半丁6行）で掲げ、説明文を割注形式（半丁12行）で記す。「稼ぐに追い付く貧乏なし」など心学道話で頻出する俚諺も多く、現代人にもなじみ深いものが多い。庶民に親しまれた漢籍や通俗書からも多く引用し、故事や譬喩を用いて平易な解説を施すほか、本文中に多くの挿絵や道歌を盛り込んで、所収の俚諺を敷衍し、関連の教訓を諭す。★原装・題簽付・概ね美本。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。