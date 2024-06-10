

ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)



ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)



ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)



ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)



ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)



ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)



ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)



ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)



ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)



ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)



ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)



ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)



ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)



ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)



ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100) ローランド ハーモニー\u0026リズム練習用キーボード JUSTY(HK-100)

吹奏楽/合唱の練習に最適なローランドのキーボードJUSTY(39600円)に専用キャリングケース(CB-GO619900円)を付けて出品しますモニター使用で数校に貸し出し使用しましたので小さなキズや汚れがあります。写真の7枚目AUXINの上側に数カ所汚れがあります。動作は正常に使えます。以上のことをご了承いただける方からのコメントお待ちしてます。付属品 電源アダプター・ペダルスイッチ・接続ケーブル(アンプとJUSTYの接続用) 取扱説明書はありませんのでローランドのホームページからダウンロードお願いいたします。個人練習、パート練習、全体練習を効率よくアシスト専用アプリのリモコン機能を使えば、離れた場所から全体のバランス確認も容易です。純正律で各調の響きを確認できるほか、アンサンブル用の楽器として使えます。Bluetoothオーディオ機能に対応し、Bluetoothスピーカーとしても使用できます。主な仕様鍵盤 61鍵盤 マスターチューニング 415.3Hz~466.2Hzトランスポーズ -5~+6(半音単位)ハーモニー 記憶調律数 プリセット:3ユーザー:20メトロノーム 拍子:1~64/64記憶パターン:99記憶音数:約30000テンポ:4分音符=5~300Bluetooth標準規格Ver.4.2対応プロファイル:A2DP(オーディオ)アンプ/スピーカー 2.5W×2(12cm×6cm×2)外形寸法 W877mm×D271mm×H82mm重量 3.9kg