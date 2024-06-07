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プレイステーション5 本体
商品番号 A96078139448
商品名

プレイステーション5 本体
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 19,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「プレイステーション5」定価:￥49980型番:CFI-1000A01内容・外箱・PS5・HDMIケーブル・電源コード・ベース・クイックスタートガイド・セーフティガイド#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/message782427.html
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