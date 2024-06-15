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流れる固体/中川鶴太郎(岩波科学の本)
商品番号 G50026453692
商品名

流れる固体/中川鶴太郎(岩波科学の本)
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古本です。函ヤケ、本体裏表紙に小さな汚れがあります。中のページは比較的きれいです。
http://narcologia.ru/goods/response527042.html
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