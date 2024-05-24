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- 仏教美術 樹脂製 レプリカ 十二神将伐折羅大将立像 G R4813B
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商品詳細
大きさ 高さ約６４cm 幅約２６cm×約１５．５cm 重さ約４kg土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/septet5719.html
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伐折羅大将立像（戌）（十二神将立像のうち）｜奈良国立博物館
十二神将 伐折羅大将立像 - 古好屋