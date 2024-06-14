君に届く BTSJAPANOFFICIALFANMMEETING VOL.3

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公式商品リージョンコード ２字幕 韓国語/日本語写真に写っている物が全てセットです。DVDを何度か再生しています。中古品ということをご理解いただける方のみ、ご購入をお願いいたします。神経質な方はご購入をお控えください。※箱のへこみなどがあります。気になる方はご購入をお控えください。写真参照※即購入OK※値下げ不可※コンビニ払いの方は支払い日を必ず連絡下さい※コンビニ払いの場合は３日以内に支払い完了しなければキャンセル致しますので申し訳ありませんがご了承ください#防弾少年団#ばんたん#BTS#BT21#TATA#RM#JIN#SUGA#JHOPE#JIMIN#V#JUNGKOOK#ナムジュン#ジン#ユンギ#ホソク#テヒョン#ジミン#ジョングク#BTSJAPANOFFICIALFANMMEETING#君に届く