琉球陶器 人間国宝　金城次郎 限定1000部

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琉球新報社編/柳宗理、曾根信一、浜田庄司序/外間正幸、平良邦夫、金城敏男、柳宗悦、宮城篤正等寄文297頁 カラー253図版 箱サイズ33x45.5cmの大型判1987年、陶額のついたものが定価23万円、陶額のついていないものが定価11万円で販売されました。これは本来陶額のついているはずの本ですが、いまはございません。ですから、定価11万円と同じものです。輸送箱ありません。2枚目の写真をご覧ください。普通の単行本と比較して、ものすごい大きさの本です。そのため、陶器がものすごい迫力です。素晴らしい本です。どうぞよろしくお願いいたします。