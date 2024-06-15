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牧野新日本植物図鑑
商品番号 I57913938731
商品名

牧野新日本植物図鑑
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 5,472 円
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商品詳細

NHK朝の連続テレビ小説「らんまん」でおなじみの牧野富太郎理学博士の牧野新日本植物図鑑です古い物ですが、定価6000円となっています写真にあるように何ヶ所か赤線等で書き込みがあります経年劣化のシミ等もありますが図鑑としてはまだまだ十分活用できると思います自宅保管でしたので気になる方はご遠慮ください#らんまん　#牧野富太郎　#植物図鑑　#牧野新日本植物図鑑　#牧野日本植物図鑑
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