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SWITCH ポケットモンスター LET'S GO! ピカチュウセット
商品番号 M37047560536
商品名

SWITCH ポケットモンスター LET'S GO! ピカチュウセット
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 10,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHポケットモンスターLET'SGO!ピカチュウセット[内容]・動作確認は問題なしです。・全体的に目立った傷等はありませんが、細かい傷や擦れなどあります。外箱は角の擦れがあります。素人検品なのでご理解頂いた上でご購入お願い致します。・内臓のソフト・ニンテンドーオンライン利用権は付属しません。付属品は以下の通りになります。[付属品]ジョイコン(L.R)ジョイコングリップジョイコンストラップ特製Switchドック純正HDMIケーブル純正ACアダプターセーフティーガイドモンスターボール+外箱内箱#任天堂#Nintendo
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