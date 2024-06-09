SWITCH ポケットモンスター LET'S GO! ピカチュウセット

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHポケットモンスターLET'SGO!ピカチュウセット[内容]・動作確認は問題なしです。・全体的に目立った傷等はありませんが、細かい傷や擦れなどあります。外箱は角の擦れがあります。素人検品なのでご理解頂いた上でご購入お願い致します。・内臓のソフト・ニンテンドーオンライン利用権は付属しません。付属品は以下の通りになります。[付属品]ジョイコン(L.R)ジョイコングリップジョイコンストラップ特製Switchドック純正HDMIケーブル純正ACアダプターセーフティーガイドモンスターボール+外箱内箱#任天堂#Nintendo