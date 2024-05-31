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NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 本体 ニンテンドースイッチ
商品番号 J32311722726
商品名

NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 本体 ニンテンドースイッチ
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 10,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプスプラトゥーン3のために購入いたしましたが2〜3回ほどプレイしてやめてしまい使わなくなったため出品させていただきます。付属品は購入時と同じものが全て揃っております。本体は初期化済みのため工場出荷状態となっています。本体や付属品には目立った傷などはございませんが、箱の一部に傷？がついています。(3枚目参照)また、ご希望がございましたら4枚目に添付しているHyperXのヘッドセットもお付け可能です。お気軽にコメント・ご購入お待ちしております。(購入日によっては当方の仕事の都合上1〜2日での発送ができかねる場合があります。ご了承頂けますと幸いです。)#任天堂#Nintendo#ニンテンドースイッチ
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