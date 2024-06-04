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トランスフォーマー G2 ドレッドウイング　スモークスクリーン
商品番号 F77689944899
商品名

トランスフォーマー G2 ドレッドウイング　スモークスクリーン
ブランド名 タカラ
特別価格 税込 6,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封済みです。　武器　説明書　ハガキ　カタログ　ミサイル14本全てあります。目立つキズはないと思います。関節の渋みは十分しっかりしています。箱は経年劣化によるダメージがあります。値下げ交渉OK希望額をコメントください。土日祝の発送になります。コレクション整理のために出品しますあくまで中古ですので細かい状態など気にされる方のご購入はお控えください。必ず購入前に写真で確認をお願いします。ペット、タバコ無しです。即購入OKです。　よろしくお願いします。
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