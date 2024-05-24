Nintendo バーチャルボーイ 動作しました。

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商品詳細
Nintendoバーチャルボーイソフトは裸ですがレッドアラーム、テレロボクサー、マリオテニスが付きます。acタップもお付けします。乾電池6本で動作確認行いました、問題なく動作しました。箱は経年劣化していますが、本体はキレイなほうだと思います。
http://narcologia.ru/goods/tenet829963.html
http://narcologia.ru/goods/pompous281423.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming131192.html
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