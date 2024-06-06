NIGHT RAID ナイトレイド プレイステーション ソニー タクミ レア ...

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☆SONYPlayStation用ゲームソフトナイトレイドです。ケースに小傷汚れ等有り。ディスクに僅かな小傷有り。帯にも汚れ印字等有り。起動確認済みです。★起動確認済みですが全ての動作を確認したわけではありません。またお手持ちの機種との相性もありますので動作の確実性を保証するものではありません。中古品、自宅保管品ですので以上にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。ゲームを探すなら→#ウミネコゲームレトロゲームも沢山取り扱っております。複数購入等ご相談ください。#ナイトレイド#プレイステーション#ソニー#タクミコーポレーション#STG