マーベルレジェンド ホブゴブリンシリーズ スパイダーガール メイデイ・パーカー

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商品詳細
マーベルレジェンドのスパイダーガールになります。開封後はジップロックにて保管していました。整理の為出品いたします。古い物ですが傷や関節の緩みはございません。梱包し段ボールにて発送いたします。ピーターシルクスパイダーマンフィギュアホットトイズノーウェイホームアップグレードスーツマーベルMARVELアベンジャーズアイアンマンミステリオスパイダーバーススポットマイルズマイルストムホランドマーベルレジェンドハズブロトイビズアメコミヴェノムメディコムトイスーペリアスコーピオンオクトパスドクオックメイデイスパイダーガールフィギュア種類···アクションフィギュア性別···女素材···PVCスケール···1/12
http://narcologia.ru/goods/cryptographic527437.html
http://narcologia.ru/goods/conception289257.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless627459.html
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