■ATEEZ■minirecord ミニレコ ラキドロ 全員セット アルバム付

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商品詳細
ATEEZアチズTHEWORLDEP.2:OUTLAWプラットフォームplatformミニレコードminirecordミニレコラキドロ※トレカ8枚セットです。※Platformver.アルバム2個新品未開封付き(初期不良の場合対応出来ません)購入時のスリーブに入ったまま1度も出していません。初期キズ、擦れなど最初からある場合があります。ご了承いただける方よろしくお願いします！#ATEEZ#トレカセット#アチズ#ateez#ホンジュン#ソンファ#ユノ#ヨサン#サン#ミンギ#ウヨン#ジョンホ
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