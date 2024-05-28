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PS4 Pro リオレウスエディション 1TB
商品番号 T47605331239
商品名

PS4 Pro リオレウスエディション 1TB
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 8,460 円
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商品詳細

PlayStation4ProMONSTERHUNTER:WORLDLIOLAEUSEDITIONCUH-7100、HDD:1TBシステムソフトウェア:10.71・動作確認済み・本体初期化済み■本体表面・細かな傷あり■本体底面・ゴム足パッドが一つ紛失してます（〇）（↑Amazonにて別売りされてました。）上記画像にてご確認よろしくお願いします。付属品は画像のもので全てです。※HDMIケーブルは付いておりません。中古品であることをご理解の上ご検討よろしくお願いします。SonyPS4ProCUHJ-10020モンスターハンターワールドリオレウスエディション1TB
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