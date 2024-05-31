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- 値下です！黒檀【駒獅子】山車、屋台、神殿、駒獅子彫刻 12ｃｍ (1組）
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商品詳細
（値引き商品）黒檀【駒獅子】山車、屋台、神殿、駒獅子彫刻 12ｃｍ 送料無料！【商品説明】◆約幅120ｍｍｘ高さ110ｍｍｘ厚み65ｍｍ。（１組）◆商品は、無垢材ですので多少の木のシミ、くすみなど有ります。◆山車、屋台、神殿、神輿などの魔除けとしてお使いください。◆商品内容を詳しくお知りに成りたい方は、ご遠慮なく【コメント欄】より御連絡ください。◆サイズには、多少の誤差が有ります。【発送詳細】◆発送は、佐川急便に成ります。（在庫処分品です。）主題...動物素材...木彫
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