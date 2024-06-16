★☆ 良 品 ☆★ コロンブス　希少品　ファミコン　FC

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商品詳細
□商品詳細□★☆良品☆★ファミコン 超希少 FC「コロンブス」【商品の状態】中々、出回らない超希少品です！！比較的に良品なほうではないかと思いますが、あくまでも個人的な判断ですので、ご自身でよく画像でご確認いただき、ご判断の上、ご購入下さい。画像掲載されているものが全てになります！！約40年位前のファミコンになりますので、汚れ・傷等があると思いますので、中古ということをご理解できる方のみご購入願います。個人保管品ですので、完璧なものをお求めな方、神経質な方はお控え下さい。バックアップ電池等の入っているカセットの場合、バックアップ電池の保証等はできませんのでご了承下さい。ファミコン本体がない為、カセットの動作確認はしていません。
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