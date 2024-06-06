マオイズムの未来 社会主義・資本主義・国営主義【初版】

「マオイズムの未来社会主義・資本主義・国営主義」サミール・アミーン/北沢正雄現在定価:￥2200・アミーンの現代中国論。実証的分析に基づき、中国、ソ連、第三世界の経済発展を社会主義、資本主義、国営主義の三モデルとして比較し、★小平以後の中国を予測。毛沢東主義の復権を説く「革命後の社会」論。毛沢東路線を評価する経済学者が自力更生の社会革命を提起。#サミール・アミーン#北沢正雄#北沢_正雄#本#社会／社会・福祉