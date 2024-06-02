BTS jungkook グク　DICON

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商品詳細
※大幅値下げしました！※光文社で購入しました。新品未開封です。写真集が少し歪んでいます。引っかかったような場所があります。また、日本語冊子に少々折れがあります。一度も開封してませんが、袋が一部剥がれて埃が少しついています。新品未開封のため、上記以外にも不備がある可能性があります。初期の擦れや傷等に予めご了承のうえご購入ください。★発送方法★らくらくメルカリ便発送方法でご希望がある場合は、落札前にご相談ください。※素人による保管となりますことをご了解ください。※その他、BTS商品を出品中です。まとめてご購入いただける場合、値引きしますのでお申し付けください。
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