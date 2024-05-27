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新品＊ポケモン カード 強化拡張パック レイジングサーフ シュリンク付き 未開封
商品番号 H38762884984
商品名

新品＊ポケモン カード 強化拡張パック レイジングサーフ シュリンク付き 未開封
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,836 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンセンターオンラインにて購入。未開封、シュリンク付きです。水濡れや汚れないよう梱包し、宅急便コンパクトにて発送致します。#ポケモン#ポケモンカード#ポケカ#レイジングサーフ#シュリンク付#ボックスボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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