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かまぼこ　カイワレ　食堂　CD
商品番号 V33574277177
商品名

かまぼこ　カイワレ　食堂　CD
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かまぼこ　というアーティストのCD2枚です。昔、　今日はデート　という曲がクレヨンしんちゃんのED曲になっていましたね。カイワレ食堂どちらのCDもネット上で在庫があるお店、私には見つかりませんでした。今となっては入手困難な絶版CDですね。
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