MSX 2 HB-F1 ジョイスティック　データコーダー　セット

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ご覧いただきありがとうございます。MSX2HB-F1本体 説明書付き 箱無し通電確認のみです。 動作確認は出来ていませんのでご了承ください。本体比較的綺麗な状態だとは思います。付属品 純正ACアダプタージョイスティック 2個 動作確認は出来ていません。データコーダーお付けします。データコーダー説明書あります。通電確認済みです。おまけでゾルニとゆうカセットお付けします。MSXをすぐに楽しめるセットになっていると思います。なにぶん古いものになりますので、傷等ご理解ある方のみ購入お願いします。よろしくお願いします。