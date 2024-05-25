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MSX 2 HB-F1 ジョイスティック　データコーダー　セット
商品番号 W57164417739
商品名

MSX 2 HB-F1 ジョイスティック　データコーダー　セット
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 12,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。MSX2HB-F1本体　説明書付き　箱無し通電確認のみです。　動作確認は出来ていませんのでご了承ください。本体比較的綺麗な状態だとは思います。付属品　純正ACアダプタージョイスティック　2個　動作確認は出来ていません。データコーダーお付けします。データコーダー説明書あります。通電確認済みです。おまけでゾルニとゆうカセットお付けします。MSXをすぐに楽しめるセットになっていると思います。なにぶん古いものになりますので、傷等ご理解ある方のみ購入お願いします。よろしくお願いします。
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