Jasper Johns ジャスパー　ジョーンズ　アート本　洋書　画家　デザイン

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JasperJohnsWorkssince1974ジャスパー・ジョーンズは、20世紀のアメリカの画家。ロバート・ラウシェンバーグとともにアメリカにおけるネオダダやポップアートの先駆者として重要な役割を果たした代表的な作家。ダーツの標的、アメリカ50州の地図、数字や文字などを「描いた」作品がよく知られる。ウィキペディア#グラフィックデザイン #コピーライター #デザイナー #アート #テキスタイル #イラストレーター #カメラマン #フォトグラファー#ミュージシャン #タイポグラフィ 関連の方等いかがでしょうか経年劣化、歪み、ヤケ、汚れ、折れ、シミ、キズ等、中古の使用感が有りますが、通読に問題が無いと判断し出品しております。商品の状態は写真にてご確認下さいませ。目次と照らし合わせて一枚一枚完璧にはチェックしておりませんので、切り抜き、切り取り、ヤブレ、書き込み(ライン引き、サイン、記名等含あ)など、見落としの可能性が有る事をご理解頂き、ご検討下さい。もので痛みやダメージページ抜けある事もありますので ご了承ください。古いデザイン関係の本や、写真集、雑誌等 他にも色々と出品していきますので、よろしくお願いします。