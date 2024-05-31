山口一郎 / IDEE

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商品詳細
IDEEのみで販売されている山口一郎さんの絵画ポスターです。70cmの大判サイズなのでインテリアのポイントになります。一方、モノクロなので空間にも馴染みやすいです。額縁サイズ：70cm×70cm×2.5cm状態：額縁の裏側に汚れとシミあり額縁から絵本体を取り出したことはありません2年半ほど前にIDEEで購入しました。原画ではありません。今は販売されていない過去作ポスターです。中古品にご理解いただける方のみよろしくお願いします。日本人/人気アーティスト···山口一郎
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