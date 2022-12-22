SEGA　セガ　メガドライブミニ2　(関連雑誌おまけ付き)

あまりプレイする機会がなかったため、状態は綺麗な方だと思います。化粧箱も暗所で保管していましたので色褪せは無いと思います。発売日（2022年10月27日）にゲオにて新品購入しましたので、10月1日現在、保証期間内です。初期化済み。また、購入特典として、中古の『BEEP！メガドライブFAN2』(DVD-ROM付き)も同梱いたします。DVDには細かい傷等ありますが、読み込み可能です。あくまでおまけとなりますので、ご了承願います。



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『メガドライブミニ２』OF THE END



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