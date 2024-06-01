【全巻セット】ちびまる子ちゃん全集1991 全巻 DVD

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ちびまる子ちゃん全集1991全6巻DVDレンタルアップ品です。特に問題なく視聴することができますがディスクやジャケット等にシール、またディスクやジャケットケースにキズがある場合があります。ジャケットも一部日焼けや破れている場合があります。ご了承の上ご購入下さい。※レンタルアップ商品はディスクにシールが貼ってあるため、商品の状態を全て「やや傷や汚れあり」に統一しております。あくまで自宅にて保管しておりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。※発送の際、ディスクケース・ジャケットケースは発送しません、ジャケットと不織布で発送します。※有料で新品のジャケットケースあります。1枚のケースでDVD6枚入ります。サイズもレンタルアップのジャケットケースとほぼ変わらないので収納に大変便利。1ケース300円。ご希望の方はご購入前に個数をコメントください(但しジャケット6枚は入りません）。また新品ケースのため個数分同梱しますのでご購入者様ご自身でケースに収納ください。※他にもたくさん商品を出品しております。同梱可能なおまとめ割は10%お値引き、またはフォロワー割もあります(併用不可。どちらか値引き金額の高い方を採用)ので是非ご覧くださいね。番号:3654