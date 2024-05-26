ヤギッコリーぬいぐるみパスケース

LIVEに3回程持って行きました。素人管理ですので気にされる方はご購入をお控えください。小さな傷が2箇所あります。写真5枚目、6枚目ご参照ください。カード入っております。袋にヨレがあります。あくまで使用したものですので、ご理解いただいた上でご購入をお願いします。即購入可。値下げ不可。（期間限定で少し値下げしました。元の価格に戻した際はご了承ください。）八木勇征



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