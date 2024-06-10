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【ハオA】CLEAN クリーン　トレカ　ゼロベースワン　ゼベワン　オリーブヤング
商品番号 I63352893634
商品名

【ハオA】CLEAN クリーン　トレカ　ゼロベースワン　ゼベワン　オリーブヤング
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■8/7発送■【CLEAN限定トレカ】紙トレカではなくプラスチック素材のしっかりしたトレカです。限られた店舗にしか在庫はなく又ほとんどの店舗で売り切れており大変貴重なトレカになります。［梱包方法］スリーブ/硬質ケース/防水対策［発送方法］ゆうパケットポストその他の商品と同梱の場合は合計から200円引き可能です。［ご注意］海外製品のため初期傷や印刷ミス等ある場合あります。それによる返品はできかねます。zb1ZEROBASEONEThe1stMiniAlbumYOUTHINTHESHADEゼベワンアルバムcd封入特典まとめ売りコンプセットYOUTHSHADEデジパックpopupktown4uwithmuusowndwaveサウェサウンドウェーブラキドロトレカソンハンビンジャンハオソクマシューハンユジンキムテレ　キムジウンパクゴヌクリッキーキムギュビンゼベワンZEROBASEONE보이스플래닛ZB1ZEROBASEONEゼベワントレカBOYSPLANETボイプラファイナルCGVKCONケタポ　ガオートレカ　ラキドロラッキードロー　ケータウン　Oliveyoungオリーブヤング　オリヤン
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